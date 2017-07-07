ВБ предложил Азербайджану новый источник финансирования обязательного медстрахования

2017-07-07 12:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением Всемирного банка (ВБ) по повышению ставки акцизного налога на табачную продукцию, сказал журналистам в пятницу глава бакинского офиса ВБ Навид Нагви.

"Мы общались с представителями правительства и различных структур по вопросу повышения налога на табачную продукцию. В Азербайджане 47 процентов мужского населения регулярно курят. Это приводит к затратам как индивидов, так и экономики страны, а также отрицательно влияет на здоровье", - сказал он.

Нагви отметил, что этот вопрос вызвал серьезный интерес и у министерств, и у представителей гражданского общества.

"Мы получили позитивную реакцию на наши предложения. Эти реформы могут коснуться и структуры налогов, и системы здравоохранения. Повышение налога на табачную продукцию это инициатива, которая улучшит здоровье населения, но и повысит доходы правительства, которые оно может впоследствии использовать для создания более качественной системы здравоохранения, расширяя систему обязательного медстрахования, которая сейчас реализуется в качестве пилотного проекта в двух регионах страны", - сказал глава представительства.

Что касается объема дополнительных доходов от повышения налога, то он отметил, что ВБ работает с правительством по получению доступа к важным данным, которые впоследствии помогут ему оценить объем дополнительных поступлений в госбюджет страны.

"Основываясь на эту информацию, правительство примет дальнейшее решение по нашему предложению. Я не хотел бы говорить неточные цифры, но например в Турции, которая уже экспериментировала в данной отрасли доходы в долларовом эквиваленте от табачного налога выросли в четыре раза, а потребление табачных изделий уменьшилось на 20-30 процентов", - сказал Нагви.

(Автор: Максим Цурков)