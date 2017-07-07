Член Бундестага: Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и останется в его составе

2017-07-07 12:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и останется в его составе. Об этом депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Бундестага Германии Олав Куиттинг (Olav Quittinq) сказал, отвечая на запрос Берлинского офиса Общества Европа-Азербайджан (TEAS) в связи с убийством армянскими вооруженными силами Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в селе Алханлы Физулинского района.

Куиттинг отмечает, что немецкие депутаты с чувством сожаления восприняли печальное известие об убийстве жительниц села Алханлы Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой. «Они стали жертвами зверств армянских вооруженных сил, незаконно оккупировавших эти территории. Также в результате армянского обстрела серьезно пострадало еще несколько мирных жителей. Такая эскалация ситуации вызывает крайнее беспокойство, и создает серьезную угрозу для мирного урегулирования конфликта», - подчеркивает депутат Бундестага.

Немецкий депутат призывает остановить атаки, направленные на истребление мирного населения, соблюдать режим прекращения огня и начать мирные переговоры.

Член Бундестага подчеркнул, что, как указано в резолюциях СБ ООН, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - неотъемлемая часть Азербайджана, и останутся в его составе. «Только вывод армянских вооруженных сил может предотвратить гибель мирного населения, заложить почву для развития мирного процесса», - сказал Куиттинг.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)