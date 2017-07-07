В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе

2017-07-07 13:47 | www.oxu.az | 3

В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Центр новостей ООН», об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал все стороны воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

«Как Генеральный секретарь ООН подчеркнул в своем заявлении от 22 июня 2017 года, мы все в большей мере обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью, в том числе недавними нарушениями прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в более широкой зоне нагорно-карабахского конфликта», - заявил Пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем недавнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с возобновлением насилия 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли люди, в том числе мирные жители», - добавил пресс-секретарь ООН.

«Мы призываем стороны воздерживаться от любых военных действий и настоятельно рекомендуем им предпринять решительные шаги по деэскалации напряженности и предотвращению насилия в будущем», - сказал Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что скорейшее возращение за стол переговоров – единственный способ разрешения «затянувшегося и опасного конфликта».

A.M.