В Губе мужчина и женщина сгорели в легковом автомобиле – ФОТО – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-07-07 13:58 | www.oxu.az | 4
В Губинском районе на территории села Гаджигусейнли под мостом над Гудьялчай обнаружен обгоревший автомобиль марки «ВАЗ-2106».
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.
Было установлено, что находящиеся в машине мужчина и женщина сгорели. Причины происшествия неизвестны. Установить личности погибших не удалось.
Факт расследуется.
13:22
В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в селе Гаджи Гусейнли сгорел автомобиль марки «ВАЗ-2106». В результате пожара два человека сгорели заживо.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.