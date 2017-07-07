В Губе мужчина и женщина сгорели в легковом автомобиле – ФОТО – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-07 13:58 | www.oxu.az | 4

В Губинском районе на территории села Гаджигусейнли под мостом над Гудьялчай обнаружен обгоревший автомобиль марки «ВАЗ-2106».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.

Было установлено, что находящиеся в машине мужчина и женщина сгорели. Причины происшествия неизвестны. Установить личности погибших не удалось.

Факт расследуется.

13:22

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в селе Гаджи Гусейнли сгорел автомобиль марки «ВАЗ-2106». В результате пожара два человека сгорели заживо.



На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

А.М.

