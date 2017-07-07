Армения, совершая провокации, пытается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте - итальянский сенатор ( версия 2)

2017-07-07 14:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный Ереван, систематически совершая провокации и саботаж, пытается сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте, сказала на общем заседании Сената Италии сенатор Мария Ризотти, сообщили Trend в пятницу в посольстве Азербайджана в Италии.

Ризотти, выступая на заседании Сената, рассказала о совершаемых вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев преступлениях, осудила армянскую агрессию против Азербайджана.

Вооруженные силы Армении, игнорируя призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по изменению статус-кво путем субстантивных переговоров по конфликту, убили двухлетнюю девочку и ее бабушку, сказала сенатор.

Подчеркнув, что Армения систематически преднамеренно совершает нападения на мирных граждан Азербайджана, Ризотти расценила эти действия как грубое нарушение всех норм и принципов международного права, международных конвенций.

Армения игнорирует все резолюции СБ ООН по конфликту, а совершенная Ереваном последняя провокация направлена на сохранение статус-кво. Присутствие вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана является главным препятствием для урегулирования конфликта, отметила сенатор.

Она также призвала правительство Италии приложить в период председательства в ОБСЕ в следующем году серьезные усилия по урегулированию конфликта.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)