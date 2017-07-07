Оргкомитет фестиваля в Беларуси высоко оценил деятельность азербайджанского театра

2017-07-07 14:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - За успешное участие в XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" в городе Бобруйск Могилёвской области Республики Беларусь коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя удостоен почетных дипломов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале нашу страну представил заслуженный артист Азербайджана, ведущий актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов, который выступил с моноспектаклем "Контрабас", поставленным по произведению Патрика Зюскинда.

От организационного комитета фестиваля на адрес директора Государственного театра юного зрителя, заслуженного артиста Азербайджана Мубариза Гамидова и актера Шовги Гусейнова поступили благодарственное письмо и диплом. Бутафор-декоратор ТЮЗа Екатерина Бычкова также отмечена дипломом конкурса декоративно-прикладного творчества "Венок, как символ фестиваля, - в подарок фестивалю".

Отметим, что фестиваль в этом году посвящен 630-летию Бобруйска, в нем участвовали театральные коллективы и исполнители из 26 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)