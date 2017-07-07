Dışişleri'nden Hollanda'nın çirkin açıklamasına sert tepki

2017-07-07 14:47 | www.trend.az | 1

Türkiye'den Hollanda'ya tepki – Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yeraldı :

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanısıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkaelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir.

İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak sözkonusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa’daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır.

Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir.