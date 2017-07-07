Южный газовый коридор завершил прошлый год с ущербом на 98 млн. манатов

2017-07-07 14:49 | www.apa.az | 4

SOCAR в 2016 году инвестировала в акционерный капитал подконтрольных структур Южнокавказского трубопровода и Южного газового коридора дополнительно 104 млн. манатов (2015 год: 107 млн. манатов) и 693 млн. манатов (2015 год: 665 млн. манатов).

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на консолидированный финансовый отчет SOCAR на 2016 год, прибыль Южнокавказского трубопровода в прошлом году составила 324 млн. манатов, из них 32 млн. манатов пришлись на долю SOCAR.



Прибыль компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан) в 2016 году составила 815 млн. манатов, из них 206 млн. манатов пришлись на долю SOCAR.



Компания Южный газовый коридор завершила прошлый год с убытком на 98 млн. манатов, убыток же SOCAR от этого составил 49 млн. манатов.



