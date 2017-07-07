ПА ОБСЕ приняла резолюцию с предложенными Азербайджаном изменениями

2017-07-07 14:54 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на заседании делегации Армении и Азербайджана выступили с предложениями в связи с внесением в проект резолюции дополнений.

Предложение армянских депутатов в связи с внесением в резолюцию принципа самоопределения народов было отклонено ПА.

Предложения вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева же были приняты Ассамблей большинством голосов. Согласно внесенному в 8 пункт резолюции изменению, был указан принцип урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ. В документе содержится требование решать проблемы только в рамках территориальной целостности, признанных международным сообществом границ и суверенитета стран, вовлеченных в конфликты. Согласно внесенному в 14 пункт резолюции изменению, было отмечено, что вынужденные переселенцы и беженцы региона ОБСЕ должны вернуться на свои родные земли добровольно, безопасно, достойно и без препятствий, а также была выражена обеспокоенность в связи с гуманитарным положением людей, лишенных имущественного права.

Заседание комитета сегодня продолжает свою работу.