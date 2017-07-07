Вооружённый американец хотел обсудить с Иванкой Трамп её линию одежды

2017-07-07 14:10 | www.oxu.az | 3

52-летний Адамес Бенитез из Бронкса в пуленепробиваемом жилете и с двумя ножами пытался проникнуть в Trump Tower. Американец уверял охранников и сенаторов, что он один и ему необходимо поговорить с Иванкой Трамп о её линии одежды, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Охранники сразу же вызвали полицию. В итоге Адамеса задержали и направили на психиатрическую экспертизу.

Стоит отметить, что сейчас американский президент Дональд Трамп, его супруга Меланья и дочь Иванка находятся в Гамбурге, где сегодня состоится первый день саммита «Большой двадцатки».

Н.О.