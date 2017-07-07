16 школ введут в эксплуатацию в Южном Казахстане

2017-07-07 14:23 | www.trend.az | 6

В Южно-Казахстанской области в рамках государственной программы «Нурлы жол» на 2015-2019 годы проделана большая работа по развитию инфраструктуры. В частности, введен в эксплуатацию 324-квартирный 9-этажный дом, где новоселами стали более 300 семей. Около 1200 человек были обеспечены работой. Об этом сообщает пресс-служба акима ЮКО, передает МИА «Казинформ»..

В прошлом году в Южно-Казахстанской области в рамках государственной программы «Нурлы жол» были сданы в эксплуатацию 10 объектов образования. Так, в прошлом году сданы в эксплуатацию 9 школ и детский сад. Кроме того, в городе Шымкенте и в Тулькубасском районе проведены соответствующие работы по обеспечению двух зданий инженерными системами, которые были сданы своевременно. Таким образом, в 2016 году в рамках программы посредством строительства объектов были созданы рабочие места для 3 655 человек.

Наряду с этим, до конца года текущего года запланировано сдать в эксплуатацию 3 объекта образования. Это 2 школы в Казыгуртском районе и школа в Сайрамском районе. Также до конца года в области начнется строительство 16 школ. После завершения строительства объектов 12 тысяч учащихся получат возможность получить образование в новых школах.