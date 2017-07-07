Azerbaycan ordusu saldırı hazırlığındakı ermeni ordusunu vurdu

2017-07-07 16:28 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusunun saldırı hazırlığındakı Ermenistan ordusunu vurduğu bildirildi.

Yapılan amıkalamda ermeni ordusunda kayıpların olduğu bildirildi.

Salı günü Ermeni keskin nişancılar Fuzuli bölgesinde bulunan Alhanlı Köyü’ndeki sivilleri hedef almış, saldırıda 50 yaşındaki Sahibe Guliyeva ile 2 yaşındaki kızı Zehra vurularak katledilmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.