Группа обучающихся в Азербайджане иностранных студентов выступила с обращением в связи с провокацией ВС Армении в отношении мирных граждан села Алханлы Физулинского района

2017-07-07 15:06 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в обращении говорится:

«Мы, группа иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана, глубоко потрясены гибелью двух мирных граждан - Сахибы Аллахвердиевой и ее внучки Захры Гулиевой, а также ранением Сарвиназ Гулиевой - в результате обстрела вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района.

Убийство двухлетней Захры Гулиевой – это человеческая трагедия.

Этот случай еще раз напомнил нам о том, что мы пережили три месяца назад, увидев при посещении села Джоджуг Мерджанлы разрушенные дома, разбросанные во дворах домов детские игрушки.

В то же время восстановление села, создание необходимых условий для проживания в нем гражданского населения, пробудило в нас веру в мир, в мирное сосуществование.

Эта вера еще больше укрепилась во время закладки фундамента жилых домов, школы в селе Джоджуг Мерджанлы.

Мы выражаем глубокое сожаление, видя душераздирающую фотографию невинного ребенка, голос которого заглушил обстрел села Алханлы, и улыбка которого делала нас самыми счастливыми людьми на Земле. Эта фотография двухлетней Захры навсегда останется в нашей памяти.

Мы требуем, чтобы лица, причастные к убийству Захры, были наказаны в самое ближайшее время».

Деттман Тим Фердинанд Германия АГЭУ

Чахангер Рашед Бангладеш АГЭУ

Файехум Томива Самуэл Нигерия АГЭУ

Эбрима Гомез Гамбия АГЭУ

Шмидт Жанна Алибековна Кыргызстан АГЭУ

Тинодайше Шохо Гаретх Зимбабве АГЭУ

Хакимова Парвин Хакимчан Таджикистан АГУКИ

Акар Синан Чан Мехмет Турция АГУКИ

Мах Эльмар Ализаде Великобритания АГУНП

Йинг Динг КНР АГУНП

Гаокинг Зханг КНР АГУНП

Ибрахим халил Йентур Ахмет Турция АГУНП

Элина Моурантова Греция АГУНП

Кану Аббас Бомболи Сьерра-Леоне АУАС

Белорус Татьяна Ивановна Украина АУАС

Бхатти Мухаммед Наем Пакистан АТУ

К.М. Мамун Бангладеш АТУ

Махмуд Атхар Азхар Пакистан БГУ

Стинигута-Ласло Элла Петрута Румыния АГЭУ