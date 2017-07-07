Грузинские эксперты назвали событие в Алханлы преступлением против человечности - ОПРОС

2017-07-07 15:12 | www.apa.az | 4

Политические эксперты Грузии назвали обстрел армянами мирного населения Алханлы в Физулинском районе преступлением против человечности.

Директор Центра исследования терроризма и политического насилия, заслуженный журналист Грузии Бадри Начкебия заявил грузинскому бюро АПА, что сожалеет о трагическом инциденте, который стал причиной смерти пожилой женщины и ее малолетней внучки: «Мы решительно осуждаем этот инцидент. Подобные события будут происходить, пока конфликт не будет решен».

Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем за столом переговоров с одним основным условием – в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Если стороны конфликта возьмут за основу территориальную целостность Азербайджана, переговоры продолжатся в позитивном русле».

По мнению грузинского эксперта провокации, которые совершают ВС Армении на линии соприкосновения войск с Азербайджаном, могут быть использованы третьими силами.

Директор Центра изучения проблем комплексного развития Грузии, профессор Леван Метревели также назвал трагедию в Алханлы военным преступлением: «Безусловно назвать по-другому это событие невозможно. Это не первый факт в истории нагорно-карабахского конфликта, когда армянская сторона убивала стариков и детей. Ходжалинская трагедия хорошо известна всем», - сказал он.



По мнению политического эксперта, основная цель провокаций Армении – разжечь конфликт: «Цель – добиться дальнейшей эскалации конфликта. Мы знаем, что за последние 10 лет экономические показатели Азербайджана выросли в 5 раз. В настоящее время с участием Азербайджана и Грузии реализуются очень важные региональные проекты. Провокации, военные преступления Армении, попытки разжечь конфликт направлены не только против Азербайджана, но и против интересов Грузии».



Л.Метревели напомнил, что военные атташе иностранных государств в Азербайджане посетили село Алханлы и не обнаружили там ни одного военного объекта: «Это еще раз доказывает, что мирное сельское население подверглось обстрелу, было совершено военное преступление. Трагедия в Алханлы является преступлением против человечности, и так считаю не только я. Многие мои коллеги, грузинский народ считают так же. Подобного рода ужасные события грузинский народ пережил и на своей земле».