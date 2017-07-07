Илон Маск о надвигающейся на человечество катастрофе

2017-07-07 14:40 | www.oxu.az | 4

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что человечество находится на пороге катастрофы, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом», - написал предприниматель в Twitter, отвечая на публикацию журнала New Scientist.

В ноябре издание опубликовало статью о главных проблемах населения планеты: быстром старении и ограничении доступа к пищевым ресурсам.

Ранее Маск высказывал опасения о будущем человечества, когда говорил о повсеместном внедрении роботов. Бизнесмен сомневался, смогут ли люди сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом.

Н.О.