Чавушоглу о результатах Международной конференции по кипрскому урегулированию

2017-07-07 14:50 | www.oxu.az | 4

Международная конференция по кипрскому урегулированию под эгидой ООН не привела к результатам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, несмотря на все усилия, конференция, стартовавшая еще 12 января в Женеве, так и не привела к продвижению в урегулировании многолетнего конфликта.

«Несмотря на активные усилия Анкары, десятый день второго раунда конференции, начавшейся 28 июня в швейцарской Кран-Монтане, также не принес долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования», - цитирует Чавушоглу Anadolu.

По его словам, турецкая община Кипра проявляла в ходе переговоров ту же конструктивность, что и Анкара, но этого оказалось недостаточно.

«Все это свидетельствует о том, что урегулирования кипрского конфликта на основе параметров ООН достичь не удастся. Никакого смысла настаивать на этих параметрах уже нет», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД сообщил также, что проинформирует президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма о международной конференции в Швейцарии, после чего будет проведена соответствующая оценка ситуации.

Н.О.