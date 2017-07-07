В Гамбурге во время протестов пострадали не менее 130 полицейских

2017-07-07 14:27 | www.trend.az | 4

Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

Ранее полиция заявила РИА Новости о 111 раненых полицейских.

По данным издания, в одного из полицейских попала петарда, он получил ожоги обширной части тела и сетчатки глаза. Из всех пострадавших полицейских 12 человек не в состоянии продолжать нести службу.

В Гамбурге действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.