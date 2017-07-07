Гарантийный фонд для МСП появится в Беларуси до конца года

2017-07-07 14:31 | www.trend.az | 4

Пилотный проект гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства будет запущен до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц перед началом выездного заседания правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП), передает Белта.

"Пилотный проект нового для Беларуси финансового института выдачи гарантий планируем запустить совместно с коммерческими банками в IV квартале нынешнего года. При этом изучаем опыт Казахстана, Армении, России, Польши, Литвы, Германии. Международные организации оказывают методологическую помощь, - рассказал Петр Арушаньянц. - Когда механизм начнет работать, планируется в каждой области страны создать региональный гарантийный фонд. Возможно, появится и система частных гарантийных фондов". Суть нового механизма заключается в том, что средства фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.

Как отметил Петр Арушаньянц, БФФПП занимается и нефинансовой поддержкой бизнеса, которая заключается в том числе в создании сети кооперации. "Она уже формируется на сайте фонда, собираемся выйти на новый уровень. Планируется создание на базе БФФПП Национального центра субконтрактации, поскольку малые предприятия не всегда могут сразу выдать готовый конкурентоспособный и экспортно ориентированный продукт. Имеет смысл кооперироваться друг с другом", - считает он.

По мнению директора департамента, совмещение финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, создание сети коопераций даст хороший толчок для развития бизнеса. "В настоящее время запускаем проект специальной программы финансирования для субъектов малого предпринимательства, инкубируемых на базе бизнес-инкубатора "Молодежная социальная служба" в Минске. Фонд будет предоставлять инкубируемым предприятиям особые, выгодные условия финансирования. Когда этот механизм хорошо себя зарекомендует, будем распространять его на все центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы", - рассказал Петр Арушаньянц.

На заседании правления БФФПП министр экономики Владимир Зиновский подчеркнул, что потенциал фонда как ключевого инструмента госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" пока полностью не раскрыт. "Здесь я главную задачу вижу в скорейшей отработке и запуске на базе фонда механизма предоставления гарантий и поручительств по обеспечению обязательств субъектов хозяйствования, в первую очередь, в отношении малого предпринимательства. Создание гарантийного фонда не только позволит решить проблему затрудненного доступа субъектов малого бизнеса к заемным ресурсам, но и станет толчком для реализации их предпринимательской инициативы, окажет благотворное влияние на развитие производства, создание рабочих мест", - отметил министр.

На заседании также была отмечена эффективная работа БФФПП по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствует количественный и качественный рост объемов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства. Так, количество заявок субъектов МСП, рассмотренных на конкурсе инвестпроектов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в три раза. Были приняты решения о финансировании проектов на общую сумму более Br1,45 млн. Фонд выступил соорганизатором значимых для малого и среднего бизнеса мероприятий: Ассамблеи деловых кругов, Недели Белорусского предпринимательства, Белорусского промышленного форума и Национального конкурса "Предприниматель года".