Вооруженные подразделения Армении продолжают подвергать обстрелу населенные пункты Азербайджана

2017-07-07 15:36 | www.apa.az | 4

Как сообщает карабахское бюро АПА, расположенные на линии соприкосновения в Гёранбойском районе населенные пункты 6 июля с 23:00 до 23:15 и 7 июля с 00:15 до 00:30 были подвергнуты обстрелу из крупнокалиберного оружия.

В результате были повреждены крыши 3 домов в селе Тап Гарагоюнлу, которое расположено на линии соприкосновения с врагом.

Потерь нет.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.