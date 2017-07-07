Начались съемки фильма о Карабахе – ФОТО

2017-07-07 15:00 | www.oxu.az | 4

В Физулинском районе приступили к съемкам нового полнометражного фильма «Son nəfəsədək» (До последнего вздоха), рассказывающего правду о Карабахе.

Как передает Oxu.Az, автором сценария и главным продюсером фильма является Нуреддин Асланов, режиссер-постановщик – Эльнур Алиев, художник – Мехрибан Эфендиева, редактор – Кямран Гасымов.

Главные роли в фильме исполнили заслуженный артист Ильгар Джахангиров, актеры Джаваншир Хадиев, Ильгар Мусаев, Вугар Велиханов и другие. Сюжет фильма охватывает события из самой ранней стадии Карабахской войны до Ходжалинского геноцида и повествует о героическом жизненном пути Явера Искендерова и его товарищей по оружию, героически защищавших свою землю до последнего вздоха. Фильм планируется показать на международном кинофестивале.

Картина увидит свет осенью этого года.

А.С.

