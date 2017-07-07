ПА ОБСЕ приняло решение о неприкосновенности территориальной целостности - ВИДЕО

2017-07-07 15:09 | www.oxu.az | 6

На сегодняшнем заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске был обсужден проект резолюции «по расширению сотрудничества и взаимного доверия в регионе во имя мира и благополучия ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az, на заседании члены армянской и азербайджанской делегаций выступили с предложениями по внесению дополнений в проект резолюции.

Предложение армянских депутатов о внесении в резолюцию принципа о самоопределении народов было отвергнуто ПА.

Два важных предложения вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева были приняты Ассамблеей большинством голосов.