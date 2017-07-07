Азербайджан и Турция должны донести до мирового сообщества факты армянской агрессии - турецкий журналист

2017-07-07 14:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция должны донести до мирового сообщества факты армянской агрессии, сказал Trend в пятницу колумнист турецкой газеты «Turkiyegazetesi» и соавтор книги "Факты армянских зверств в Агры" Джем Кючюк.

По его словам, к большому сожалению, мировое сообщество с безразличием относится к армянской агрессии, в результате которой страдает Азербайджан.

В мире существуют страны, в которых, к сожалению, пропагандируются интересы Армении, сказал Джем Кючюк, добавив, что именно Армения осуществила геноцид против мирных азербайджанцев и турок.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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