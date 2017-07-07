Азербайджанский Expressbank продолжает кампанию для бизнеса

2017-07-07 14:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Кампания «Услуги от нас, доходы для вас», предусмотренная Expressbank для корпоративных клиентов, продолжается. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, по условиям данной кампании Expressbank, принимая во внимание желания и предпочтения клиентов, предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям бесплатно воспользоваться более 10 особыми услугами:

Зарплатные проекты – Бесплатно

Выдача бизнес-карт – Бесплатно

Установка POS-терминалов – Бесплатно

Конвертация валюты – Бесплатно

Открытие счета – Бесплатно

В дополнение ко всему этому банковская комиссия в 0% при осуществлении операций по обналичиванию денежных средств в течение месяца, открытию счета, получению выписки со счета, обналичиванию денежных средств посредством POS-терминалов, осуществлению переводов с фонда заработный платы создает все условия корпоративным клиентам для более эффективного пользования финансовыми ресурсами.

Акция действительна до 14 июля 2017 года. В рамках кампании юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим кредит в банке, частично будут предоставлены определенные льготы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.