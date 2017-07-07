Минобороны Азербайджана: По приведенным в боеготовность силам армии Армении нанесен удар

2017-07-07 16:25 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, об этом сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Согласно данным, чтобы предотвратить очередную планируемую армянской стороной целенаправленную провокацию и отомстить за погибших в селе Алханлы мирных жителей 7 июля ВС Азербайджана нанесли точечные удары по приведенным в боеготовность силам армии Армении, в частности по определенным целям, расположенным в районе обороны батальона: «В результате этих действий наших войск в направлении Физули-Ходжавенд, по предварительным данным, было уничтожено большое число живой силы подразделений врага, которые входят в состав батальонного центра, полностью выведено из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью пресечения любой деятельности врага против мирного населения и личного состава и для нанесения ответного удара по его огневым позициям войска были приведены в боеготовность. В настоящий момент оперативная обстановка вдоль всей линии фронта находится под контролем наших Вооруженных Сил».