Французский сенатор сделал заявление в связи со зверством армян в Физули

2017-07-07 16:25 | www.apa.az | 4

В связи с убийством Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в селе Алханлы Физулинского района в ответ на запрос французского офиса TEAS член группы дружбы Франция-Кавказ, сенатор Кристоф-Андре Фрасса сделал заявление.

Как сообщает АПА, он отметил, что для обеспечения безопасности мирного населения в кавказском регионе следует принять ряд мер.

«Гибель людей всегда вызывает сожаление. Особо тяжело то, что мишенью избираются малолетние дети. Сейчас стал более актуальным вопрос урегулирования конфликта дипломатическими путями. Следует принять ряд мер для обеспечения безопасности мирного населения в кавказском регионе», - говорится в заявлении.