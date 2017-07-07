В Баку ограбили квартиру сотрудника банка

2017-07-07 15:23 | www.oxu.az | 5

В Баку ограблена квартира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кража произошла в доме на улице Г.Сеидзаде Насиминского района.

Из квартиры Рашада Геюшова украли 2200 манатов и ювелирные изделия на сумму в 2000 манатов.

Полиция расследует факт.

Отметим, что Рашад Геюшов является сотрудником Muğanbank. Он - сын председателя Бинагадинской районной организации Партии «Ени Азербайджан», заведующего отделом по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления ИВ Бинагадинского района Рамиза Геюшова.

З.Г.