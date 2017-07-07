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В Баку ограбили квартиру сотрудника банка

2017-07-07 15:23 | www.oxu.az | 5

В Баку ограблена квартира. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кража произошла в доме на улице Г.Сеидзаде Насиминского района.  

Из квартиры Рашада Геюшова украли 2200 манатов и ювелирные изделия на сумму в 2000 манатов. 

Полиция расследует факт. 

Отметим, что Рашад Геюшов является сотрудником Muğanbank. Он - сын председателя Бинагадинской районной организации Партии «Ени Азербайджан», заведующего отделом по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления ИВ Бинагадинского района Рамиза Геюшова.   

З.Г. 

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