В Баку ограбили квартиру сотрудника банка
2017-07-07 15:23 | www.oxu.az | 5
В Баку ограблена квартира.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кража произошла в доме на улице Г.Сеидзаде Насиминского района.
Из квартиры Рашада Геюшова украли 2200 манатов и ювелирные изделия на сумму в 2000 манатов.
Полиция расследует факт.
Отметим, что Рашад Геюшов является сотрудником Muğanbank. Он - сын председателя Бинагадинской районной организации Партии «Ени Азербайджан», заведующего отделом по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления ИВ Бинагадинского района Рамиза Геюшова.
З.Г.