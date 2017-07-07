Папа римский обозначил приоритеты для участников G20

2017-07-07 15:43 | www.trend.az | 5

Папа римский Франциск направил послание участникам саммита "двадцатки", проходящего в Гамбурге, в котором обозначил приоритеты мировой политики.

Текст послания распространила в пятницу служба печати Святого престола, передает ТАСС.

"В сердце и уме глав государств должна быть политика, направленная в первую очередь на помощь бедным, беженцам, обделенным, оказавшимся без крова, без разделения их по национальности и вероисповеданию. Серьезность и сложность мировых проблем не позволяют найти немедленные и удовлетворительные решения. И, к сожалению, драма мигрантов, ставшая следствием бедности и войн, служит тому доказательством", - говорится в папском послании. Необходимо активизировать процессы, которые приведут к разрешению "столь тяжелого положения", а именно гарантировать свободу передвижения, указывает понтифик.

Франциск также призвал остановить гонку вооружений. "История человечества вплоть до сегодняшнего дня связана с кровопролитными конфликтами. Тогда как война никогда не бывает решением. Мировые лидеры должны положить конец этому смертоубийству", - говорится в документе.

Папа римский считает, что главной задачей "двадцатки" должно стать устранение экономических разрывов, "но это возможно только если все стороны предпримут все усилия для снижения уровня напряженности и остановят гонку вооружений", - написал глава Римско-католической церкви.