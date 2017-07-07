Азербайджанцы Швеции направили письмо протеста международным организациям в связи с провокацией армян

2017-07-07 15:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Шведско-азербайджанская федерация направила международным организациям письмо протеста в связи с гибелью гражданских лиц Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой и ранением Сальминаз Гулиевой в результате обстрела села Алханлы Физулинского района вооруженными силами Армении, говорится в пятницу в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В письме, направленном ООН, ЕСПЧ, Европарламенту, ОБСЕ, ПАСЕ, правительству и МИД Швеции, представительству парламента Швеции в ЕС и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, говорится, что факт гибели гражданских лиц в результате обстрела села Алханлы Физулинского района вооруженными силами Армении должен быть решительно осужден международными структурами.

В своем письме Шведско-азербайджанская федерация призвала международное сообщество, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ООН принять конкретные шаги против ВС Армении, а также применить жесткие санкции согласно нормам и принципам международного права.

В письме подчеркивается, что армянская армия, совершающая нападения на мирное население Азербайджана, открыто нарушает положения Женевской конвенции, и в случае отсутствия борьбы с подобными случаями возникает угроза их повторения.

В документе отмечено, что Армения долгие годы оккупирует 20 процентов азербайджанских территорий, убивает мирное население, в том числе стариков, женщин, маленьких детей, в связи с чем мировое сообщество должно уделить больше внимания конфликту и поддержать справедливую позицию Азербайджана.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)