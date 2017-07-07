Импорт азербайджанского топлива в Грузию составляет 14%

2017-07-07 16:39 | www.apa.az | 4

В июне 2017 года импорт нефтепродуктов в Грузию составил 85 тыс. тонн, что на 6 тыс. тонн или 0, 7% меньше, чем в аналогичный период 2016 года.

Как передает АПА-Экономикс, всего за прошедшие полгода импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 456,7 тонн, что на 62,6 тонн и 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В июне 2017 года импорта бензина составил 39 тыс.тонн, дизеля – 46 тыс.тонн.

Большая доля импорта топлива приходится на Румынию – 29 тыс. тонн (31,6%), затем следуют Туркменистан – 20,3 тыс. тонн (23. 9%), Болгария – 11, 8 тыс. тонн (13, 9%), Азербайджан – 11,7 тыс. тонн (13, 8%), Россия – 9,7 тыс. тонн (11, 4%), Греция – 4,4 тыс. тонн (5. 2%) и Украина – 2 тыс. тонн (0, 2%).

В июне в Грузию также было импортировано 1,6 тыс. тонн битума.



