Директор TEAS направил письма известным мировым издательствам в связи с армянским зверством в Физули

2017-07-07 16:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в письме отмечается, что совершившие эти зверства должны быть привлечены к ответственности правительством Армении и Международным уголовным судом.



«В мире существует столько конфликтов, что о нагорно-карабахском конфликте забыли. Незаконно расположенные на линии фронта ВС Армении постоянно обстреливают мирное население, проживающее в азербайджанских селах.

4 июля 2017 года вечером незаконно находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия село Алханлы Физулинского района. В результате этого обстрела погибли Сахиба Гулиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева. Этот факт противоречит требованиям принятой с целью обеспечения безопасности мирного населения «Женевской конвенции» от 12 августа 1949 года и других международных соглашений.



Виновники этого зверства должны быть привлечены к ответственности как правительством Армении, так и Международным уголовным судом. Уже на протяжении 29 лет армянские вооруженные силы держат под оккупацией Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Уже настало время для выполнения четырех резолюций ООН, требующих вывода армянских вооруженных подразделений с территории конфликта».



В адресованном журналу «The Economist» письме подчеркивается, что регионы Южного Кавказа и Каспийского бассейна обладают большим экономическим потенциалом: «Этот потенциал не может быть полностью реализован, пока между Азербайджаном и Арменией не будет достигнут мир. Последнее событие еще раз доказало это. Незаконно расположенные на оккупированных территориях Азербайджана армянские вооруженные силы регулярно подвергают обстрелу проживающих в селах мирных граждан.

Оккупация Арменией земель Азербайджана ослабила ее экономику. Армения, не имеющая каких-либо природных ресурсов. Из-за того, что эта страна находится в конфликте с Азербайджаном, нефтепроводы обходят территорию Армении. Экономика Армении полностью зависит от Мецаморской АЭС. Эта АЭС советского периода, как и Чернобыльская АЭС, имеет множество недостатков. Границы Армении с такими соседями как Азербайджан и Турция закрыты. На территории Армении расположена российская военная база. Международные организации должны потребовать мирного урегулирования конфликта. Они не должны забывать убийство армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана и оказывать давление на Армению для прекращения незаконной оккупации».