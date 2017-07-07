Менеджер Рафета Эль Романа об аресте Нахида Эмильоглу

2017-07-07 15:31 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, руководитель «Səs music organization» Нахид Эмильоглу (Шукюров) был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана (Бандотдел) за продажу фальшивых билетов на концерт турецкого певца Рафета Эль Романа.

Oxu.Az связался с менеджером турецкого певца Зулейхой Доганай, чтобы получить комментарий на эту тему.

«Концертная программа в Азербайджане, которая должна была состояться в июне при организационной поддержке Нахида Эмильоглы, была отменена, так как организационные работы были проведены не на должном уровне. Правда, ранее Н.Эмильоглы организовывал наши концертные программы на должном уровне. Он организовывал концерты не только Рафета Эль Романа, но и других известных турецких исполнителей на высоком уровне. Но в этот раз уровень организации нас не устроил, поэтому мы вынуждены были отложить концерт. Рафет Эль Роман даже записал видеообращение к азербайджанским фанатам по этому поводу.

Мы не обращались ни в какую структуру для ареста Н.Эмильоглу за продажу фальшивых билетов. Об этом событии мы только сегодня узнали из азербайджанской прессы».

Айтен Садыгзаде

