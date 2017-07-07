Замминистра: «Ставшие юридическими лицами публичного права университеты и сейчас являются государственными высшими заведениями»

2017-07-07 17:03 | www.apa.az | 4

Об этом АПА заявил замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, согласно действующему законодательству, с точки зрения более совершенного управления, создания более широких возможностей в университетах это очень положительный шаг: «Бакинский университет инженерии уже утвердил свой устав в форме юридического лица публичного права. Другие 3 университета также подготовят устав и представят его главе государства».

Дж. Байрамов сказал, что университеты, ставшие юридическими лицами публичного права, все еще остаются государственными высшими учебными заведениями.