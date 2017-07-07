Трампа оставили без места в гостинице на саммите G20

2017-07-07 15:47 | www.oxu.az | 6

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа слишком поздно озаботились вопросом размещения американского лидера в Гамбурге на время проведения там саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля. При обращении в лучшие отели города они выяснили, что все номера уже заняты другими делегациями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает издание BuzzFeed News.

Помощники президента США изначально пытались заселить Трампа в отель Four Seasons, однако в гостинице были вынуждены отказать ему в размещении. Все 156 номеров оказались выкуплены делегацией Саудовской Аравии. Как сообщает Financial Times, сам король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд не принимает участие в форуме, направив туда эмиссара в лице бывшего министра финансов Мухаммеда аль-Ядаана (Mohammed al-Djadaninstead).

Как оказалось, такая ситуация возникла и при обращении американской стороны в другие отели города, которые также оказались заняты участниками саммита. Так, представители России размещаются в отеле Park Hyatt, там же живут делегации Южной Кореи и Австралии, а Mövenpick Hotel принимает миссии Франции и Норвегии, пишет BuzzFeed News. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и председатель КНР Си Цзиньпин с делегациями останавливаются в отеле The Grand Elysée.

В итоге, как указывает издание, Трампу придется «ютиться» в гостевом доме Гамбургского сената. Здание, кстати, расположено в непосредственной близости к Генеральному консульству РФ и Исламскому центру, который базируется в мечети имама Али. Остальные члены американской делегации разместились в здании генконсульства США в Гамбурге.

Сроки проведения саммита были объявлены еще в феврале 2016 года. Всего для размещения лидеров стран G20, остальных делегатов и сотрудников служб безопасности требовалось около 9 тысяч гостиничных номеров.

Н.О.