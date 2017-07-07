Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на 161 млн. долларов

2017-07-07 17:20 | www.apa.az | 6

Украинские нефтетрейдеры в январе-июне нарастили импорт нефтепродуктов, включая бензин, дизтопливо и мазут, на 34,9% в денежном эквиваленте, до 1,746 млрд. долларов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины, из Беларуси импортировано нефтепродуктов на 903,57 млн. долларов, или 51,75% от общего объема, из РФ на 416,53 млн. долларов - 23,85%, из Литвы на 151,34 млн. долларов.

Украина в январе-июне импортировала 430,59 тыс.тонн сырой нефти на 182,78 млн. долларов, в том числе из Азербайджана – на 161,39 млн. долларов, из Казахстана – на 15,53 млн. долларов, из РФ – на 3,7 млн. долларов.