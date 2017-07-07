ПА ОБСЕ приняло решение о неприкосновенности территориальной целостности

2017-07-07 15:54 | www.oxu.az | 4

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану и Армении выразили беспокойство в связи с произошедшим в селе Алханлы Физулинского района и сожаление в связи с гибелью мирных граждан, включая 2-летнего ребенка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в совместном заявлении содокладчиков по Армении Алана Мила и Джузеппе Галатти и содокладчиков по Азербайджану Стефана Шеннака и Сезаря Флорина Преды. Они призвали стороны соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Содокладчики подчеркнули, что конфликт не имеет военного решения.

Они выразили соболезнования семьям погибших в результате конфликта.

Н.О.

