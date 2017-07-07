SOCAR назвала стоимость покупки метанолового завода

2017-07-07 16:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Стоимость метанолового завода, приобретенного азербайджанской госкомпанией SOCAR, составила 810 миллионов манатов, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированным Ernst&Young.

Как отмечается в отчете, SOCAR подписала соглашение о приобретении активов по производству метанола [завода] на сумму 810 миллионов манатов.

Согласно соглашению, SOCAR сделала предоплату в размере 394 миллионов манатов.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями.

Годовая мощность завода, ранее принадлежавшего компании AzMeCo, составляет 720 тысяч тонн метанола.

(Автор: Максим Цурков)

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