Nar наградил студентов Азербайджанского технического университета

2017-07-07 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar продолжает успешно сотрудничать с Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ). Оператор, открывший снабженную специальным оборудованием лабораторию Nar при университете в прошлом году, не останавливается на этом, продолжая развивать сотрудничество с АзТУ в различных направлениях.

Накануне университетом были названы имена студентов факультета Радиотехники и связи, показавших наилучшие результаты по итогам прошедшего семестра. Так, 3 лучших студента прошедшего семестра – Канан Бабалы, Фируза Маммадова и Орхан Маммадов, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно, получили ценные подарки от Nar. Данная инициатива мобильного оператора, придающего особую важность развитию образования, и просвещения, даст дополнительный стимул студентам, чтобы стать еще успешней в учебе.

Нужно отметить, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного с Азербайджанским Техническим Университетом, оператором была создана лаборатория Nar, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. В данной лаборатории, снабженной современным телекоммуникационным оборудованием, проводятся тренинги и семинары для студентов с участием профессиональных специалистов в области технологий. Целая группа молодых людей, получивших практические знания в рамках данной программы, уже сделали первые шаги к тому, чтобы стать квалифицированными специалистами. Оборудование университетской лаборатории и проведение программы стажировки для студентов осуществляется в рамках стратегии КСО Nar, направленной на развитие образования и молодежи.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.