Министр Рамин Гулузаде принял граждан в Шеки

2017-07-07 16:05 | www.oxu.az | 4

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде принял граждан в Шеки.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, на встрече в городе Шеки министр встретился с жителями Шекинского, Огузского, Габалинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов, ответил на интересующие их вопросы в сфере оказываемых населению услуг в сфере транспорта, телекоммуникаций и почтовых услуг.

Обращения в основном были связаны с вопросами телекоммуникации, интернета, почтовых услуг, строительства и ремонта дорог и мостов, трудоустройства, открытия новых маршрутных линий и другими вопросами.

Большинство поднятых вопросов были решены на месте. На встрече были также учтены обращения, не входящие в сферу деятельности министерства. Данные обращения будут перенаправлены в соответствующие структуры.

После встречи с гражданами министр Р.Гулузаде провел совещание с участием руководителей телекоммуникационных узлов и почтовых филиалов соответствующих районов, а также региональных отделений и организаций, подведомственных Государственной службе автомобильного транспорта.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере телекоммуникаций и транспорта, недостатки, недочеты, качество услуг, жалобы граждан. Было донесено до сведения, что осуществляемые в этой сфере реформы направлены на довольство граждан и повышение качества услуг.

Министр дал руководителям соответствующих участков поручения относительно повышения качества услуг, устранения имеющихся недостатков, отдельного и внимательного подхода к обращению каждого гражданина.

A.M.

