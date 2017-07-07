Туркменистан установил дипотношения с Джибути

2017-07-07 16:35 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Между Туркменистаном и Республикой Джибути подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Церемония состоялась в здании посольства Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия, расположенного в Эр-Рияде.

Документ был подписан на уровне глав дипломатических представительств двух стран, аккредитованных в саудовской столице. Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения политико-дипломатических и экономических связей между двумя странами.

Стороны также дали высокую оценку нынешнему уровню взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в первую очередь ООН и Организации Исламского Сотрудничества, подчеркнув общность взглядов на вопросы укрепления мира и устойчивого развития.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено налаживанию культурно-спортивного сотрудничества, организации совместных мероприятий и взаимного участия делегаций в культурных мероприятиях, проводимых в обеих странах",- сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов.)