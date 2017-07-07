В результате ударов азербайджанской армии были ранены 3 армянских военнослужащих

2017-07-07 18:07 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на армянские СМИ, в военных кругах сепаратистского режима сообщили, что в результате ударов азербайджанской армии ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).

Отметим, Минобороны Азербайджана распространило сообщение о том, что по приведенным в боеготовность силам армии Армении был нанесен удар.

В сообщении говорится: Чтобы предотвратить вновь планируемую армянской стороной целенаправленную провокацию и отомстить за погибших в селе Алханлы мирных жителей 7 июля ВС Азербайджана нанесли точные удары по приведенным в боеготовность силам армии Армении, в частности по выборочным целям батальона, расположенного в оборонительном районе.

«В результате этих действий наших войск в направлении Физули-Ходжавенд, по предварительным данным, было уничтожено большое число живой силы подразделений врага, которые входят в состав батальонного центра, полностью выведено из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военные инфраструктуры», - говорится в сообщении.