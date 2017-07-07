Мировое сообщество должно очень серьёзно относиться к гибели мирных граждан в результате обстрела ВС Армении - главный раввин

2017-07-07 16:42 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Мировое сообщество должно очень серьёзно относиться к гибели мирных граждан в результате обстрела села Алханлы Физулинского района Азербайджана, сказал в пятницу Trend главный раввин ашкиназских евреев в Баку Шнеор Сигал.

“Смерть маленькой девочки и ее бабушки - очень печальное событие. Азербайджан – это страна, где представители разных народов, в том числе евреи, живут мирно, спокойно, дружно, уважают друг друга. В частности могу сказать, что евреи, проживающие в Азербайджане, никогда не испытывали здесь дискриминации. Но, к сожалению, против дружественного народа Азербайджана совершаются такие действия», - сказал он.

Сигал отметил, что международное сообщество должно очень серьёзно относиться к этому и предпринимать меры на самом высоком уровне, чтобы такие события никогда больше не повторялись.

«Не нужно ждать, когда произойдет худшее. Дети умирают. Что может быть хуже этого? Надеюсь, что мировое сообщество примет правильные меры в этом отношении», - добавил он.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)