Два казахстанца стали чемпионами Азии по боксу среди молодёжи

2017-07-07 16:51 | www.trend.az | 3

В Бангкоке завершилось первенство Азии по боксу среди молодёжи, по итогам которого казахстанская команда взяла две золотые, две серебряные и четыре бронзовых медали. Об этом сообщает пресс-служба Казахстаснкой федерации бокса, передает МИА «Казинформ».

Саматали Толтаев в весовой категории до 60 килограммов выиграл финальную схватку с хозяином ринга, тайцем Сакдой Руамтамом. Брат Саматали, Санатали Толтаев, который выступает в категории до 64 килограммов, в финале взял верх над соперником из Узбекистана, Билобеком Мирзарахимовым.

«Серебро» досталось Даниле Семёнову (91 кг) и Нурдаулету Уланулы (+91). Бронзовые медали - у Айбека Досанова (52 кг), Елдияра Камчибекова (81 кг), Бахтияра Смагулова (56 кг) и Аята Маржикпаева (75 кг).

Молодёжная сборная Казахстана взяла второе общекомандное место. На первом - команда Узбекистана с пятью золотыми медалями.