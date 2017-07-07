В Гамбурге проводится саммит G20

2017-07-07 18:11 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, на саммите в Гамбурге принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Индонезии Жоко Видодо, премьер Австралии Малкольм Тернбулл, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, а также официальные лица Японии, Аргентины, Бразилии, Италии, Мексики, Саудовской Аравии и Южной Африки, руководящий состав Евросоюза.

Перед началом официальной сессии главы государств и правительств провели неформальную встречу. Президент Турции Р.Т.Эрдоган провел короткую беседу с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Дж.Трюдо. При встрече Д.Трамп и В.Путин обменялись рукопожатием. После проведения обсуждений на тему борьбы с терроризмом лидеры сделали совместное фото. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал государства строить открытую мировую экономику, решать региональные конфликты мирным путем.

Накануне открытия в городе прошла акция протеста под названием «Добро пожаловать в ад». На нее пришли 12 тысяч активистов, но около тысячи из них оказались не совсем мирными. Полиции пришлось применить водометы и перечный газ против митингующих в масках, которые бросали бутылки, дымовые шашки и другие предметы, поджигали мусорные баки и автомобили. В результате не менее 130 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений, пятерых госпитализировали. Активисты совершили нападение на отель «Park Hyatt», в котором остановились президенты России, Южной Кореи и президент Австралии. Во время инцидента лидеры стран находились на месте проведения саммита G20.