На строительство автодороги в Сабирабаде выделено 14,4 млн. манатов

2017-07-07 18:16 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Галагайын – Османлы - Чел-Бешдели –Залгараагадж - Чел Агамамедли – Азадкенд - Мугань Гянджали Сабирабадского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Галагайын – Османлы - Чел-Бешдели –Залгараагадж - Чел Агамамедли – Азадкенд - Мугань Гянджали, соединяющей 15 населенных пунктов, где проживают 41 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 14,4 млн. манатов.



Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.



