СМИ: Путин освободил от должности генерала, отвечавшего за хранение ядерного оружия

2017-07-07 16:35 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, отвечавшего за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, отставка состоялась по просьбе самого генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча — генерал-майор Игорь Колесников.

Н.О.