Самый известный косметический бренд в мире уже в Азербайджане – Enjoyllery by Fashion TV

2017-07-07 16:45 | www.oxu.az | 2

Enjoyllery by Fashion TV - это самый известный декоративный косметический бренд в мире. Эксклюзивно представленные в Азербайджане эстетической клиникой VIP Style, эти великолепные продукции уже доступны и для наших дам.

Enjoyllery by Fashion TV имеет натуральный состав, не придает лицу искусственного вида.

Тональные кремы,придающие лицу естественно натуральный вид, имеются в двух видах: Truffle Foundation и Second Skin.

В составе Truffle Foundation много питательных компонентов, которые хорошо впитываются в кожу. При нанесении крема на лицо, поры не заполняются, покрываются все недостатки кожи лица и она становится гладкой.

А Second Skin придает лицу матовый эффект. Кроме матового эффекта, на лице он ощущается как вторая кожа. Его очень удобно наносить на кожу.

Базовые основы под макияж этой продукции имеются в трех видах:

Силиконовая - увлажняет кожу и делает ее гладкой. Особенно, для сухой кожи можно получить более совершенный результат. Это - великолепное средство для использования под тональный крем.

Green Primer - зеленого цвета, покрывает все недостатки, покраснения, высыпания и черные точки на коже.

Rosa Primer - розового цвета, помогает покрывать веснушки, мелкие и пигментные пятна. Каждая из этих баз, имеющих разные свойства, делает кожу гладкой. Если на них нанести тональный крем, пудру или крем-пудру, то можно получить еще лучший эффект.

Косметическое средство Highlighter наносится на щеки и на верхнюю часть скул.

Оно придает щекам блестящий и здоровый вид. Его одновременно можно использовать как корректор под брови и для лица. Это средство имеет особый минеральный состав и бывает в разных видах.

Имеются три вида теней для глаз этого бренда: матовые, блестящие и перламутровые.

Блестящие бывают в двух видах: ползующиеся как Highlighter: нанесите румяна, а чтобы придать ей блеска, можно нанести на нее эту тень. Ее нужно использовать не только как тень, а как два в одном. Например, тени «multicolor» используются и как тень, и как румяна. У них тоже много разновидностей. Есть особые цвета матовых теней: черные, коричневые и серые тона, которые можно использовать и для глаз, и для бровей.

Имеется три вида помады для губ этого бренда. Губные помады бывают матовые, перламутровые и гигиенически-бальзамического состава.

В составе гигиенических помад имеются витамины «А», «Е», «С». Они увлажняют губы, предотвращают их высыхание и, одновременно, придают им цветной тон.

Матовые губные помады на губах держатся дольше и не дают им высыхать. В их составе имеется «масло ши».

В составе перламутровых помад тоже имеется «масло ши». Это единственные блестящие губные помады, которые не сушат губы и придают им припухлый вид.

Enjoyllery by Fashion TV представляет туши в двух видах - удлиняющие при расчесывании и делающие ресницы густыми, и придающие объем. Каждый имеет разные кисточки с силиконовыми и придающими объем кончиками.

Подводки этого бренда водостойкие, не размазываются. Они бывают черного и матового цвета.

А карандаши для глаз бывают четырех цветов: темно-синие, черные, коричневые и белые.

Карандаши для губ бывают алого и темно-красного цвета.

Для женщин старше 25 лет и для женщин с проблемой под глазами имеются разные корректоры. Они помогают прикрывать припухлости, мешки и другие недостатки под глазами, не оставляют следов и не заполняют морщинок.

Для того, чтобы достать эти великолепные продукции, которыми пользуются известные звезды мира, наши дамы могут обратиться в эстетическую клинику VIP Style.

Для подробной информации связывайтесь с нами по номерам: (012) 4653-33-83.

Наш адрес: Улица Кероглу Рагимова, 47.