Итальянские энергетики на ЭКСПО в Астане презентовали проект по превращению мусора в энергию

2017-07-07 16:54 | www.trend.az | 1

Итальянские энергетики презентовали казахстанским инвесторам проекты, позволяющие превращать мусор в энергию и экономить на счетах за электричество, передает МИА «Казинформ».

Лидер Италии по возобновляемым источникам энергии - регион Апулия представил казахстанским инвесторам, ученым и бизнесменам свои передовые инновационные разработки на семинаре «Умные технологии для умных источников энергии». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Благодаря этому важному опыту мы находимся здесь, на выставке «EXPO-2107», чтобы показать, как современные технологии могут сочетаться с энергией», - отметила руководитель Бюро энергетики и цифровой инфраструктуры Кармела Ларадеста.

«Помимо развития возобновляемых источников энергии, мы фокусируемся на экономии энергии с помощью самых технологичных и инновационных инструментов», - добавила она.

По словам г-жи Лaрадеста, на сегодняшний день около 30% энергии, вырабатываемой в Апулии, производится из возобновляемых источников. Кроме того, регион производит в два раза больше энергии, чем потребляет. В этой связи приоритетом становится не наращивание производства энергии, а ее экономия. «Избежать отходов - наша новая цель, и это также причина, по которой мы концентрируемся на эффективности проектирования», - подчеркнула она.

В ходе мероприятия итальянские ученые презентовали более 10 проектов с целью поиска инвесторов, дистрибьюторов и партнеров для дальнейшего применения ноу-хау в Казахстане.

Каждый из запатентованных проектов уникален не только своей инновационной составляющей, но и призван решать коммерческие и промышленные задачи. Такие как:

технология переработки и повторного использования биомассы из выбросов позволяет вырабатывать электричество и сокращать количество выбросов, пригодных для устранения;

технология открытого парового приемника повышает эффективность солнечных электростанций;

беспламенное сгорание кислорода вырабатывает недорогую энергию на низкосортном топливе;

использование углеводородного волокна сократит объем энергозатрат на освещение общественных мест и т.д.

Семинар организован региональным правительством Апулии, при поддержке AO Puglia Sviluppo и Государственного областного казенного учреждения.