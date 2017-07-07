Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти поступил в магистратуру университета Германии

2017-07-07 16:59 | www.trend.az | 1

Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эмиль Пашаев, окончивший вуз по специальности «Инженер-химик», принят в магистратуру Технического университета Гамбурга-Гарбурга – одного из самых престижных в Германии.

– Расскажи немного о себе.

– Я родился в Евлахском районе в 1994 году. В 2001 году пошел в первый класс в школу №146 Сураханского района Баку. Во время учебы я постоянно участвовал в различных олимпиадах по техническим предметам и однажды занял первое место в районной олимпиаде по физике. В 2011 году я принял участие в Конкурсе Знаний, который проводился среди бакинских школ в честь Дня солидарности азербайджанцев мира, занял первое место в первой группе специальностей и был награжден Почетной грамотой. Закончив школу в 2012 году, я на вступительных экзаменах набрал 627 баллов и поступил в Бакинскую Высшую школу нефти учиться по специальности «Инженер-химик». В 2014 году проходил летнюю стажировку в турагентстве в Грузии, в городе Кутаиси, которую организовала международная молодежная организация AIESEC. В 2015 году в течение двух месяцев проходил производственную практику как химик-технолог на заводе «Azerikimya». А во время Европейских игр в Баку я был волонтером в команде специалистов по компьютерной графике.

– Какие цели ты ставил себе после поступления в БВШН? Осуществились ли они?

– Да, я достиг своих целей. Я поступал в Бакинскую Высшую школу нефти, чтобы быть не просто инженером-практиком, но и специалистом, который может вести научно-исследовательскую работу. В БВШН я не только получил качественное образование, но и приобрел как теоретические, так и практические знания. И, конечно, теплые отношения между студентами и преподавателями, готовность педагогов отвечать на наши вопросы, их умение направлять студентов и, наконец, их знания и опыт помогли нам не просто стать специалистами, но и развить навыки, необходимые для ученого-исследователя.

– Что нужно сделать, чтобы стать магистрантом одного из лучших университетов Германии?

– В любом деле прежде всего нужно определить цель. Каждая цель, которую ты ставишь перед собой, начинается с желания, которое перерастает в стремление. Это стремление заставляет человека действовать, предпринимать шаги, что является главным условием успеха в достижении цели. Правда, некоторые затрудняются в определении целей, и здесь очень важны советы преподавателей. Например, когда я собирался поступать в магистратуру, именно советы учителей помогли мне определиться с выбором специальности.

– Почему ты остановил свой выбор именно на этом университете? Что ты знаешь о нем? Чего ждешь от учебы?

– Для учебы в магистратуре я выбрал факультет химических технологий и инженерии биопроцессов Технического университета Гамбурга-Гарбурга. Решение учиться в Германии я принял задолго до окончания учебы в БВШН и заранее старался определить, какие предметы для меня важны, чтобы заниматься особенно тщательно. Именно эти дисциплины будут основными во время моей учебы в магистратуре.

– Как учеба в БВШН подготовила тебя к магистратуре?

– Конечно, Высшая школа сыграла большую роль в моем успехе. Я имею ввиду не только саму учебу и созданные здесь условия, но и возможность подготовиться к обучению в Германии, в том числе общение со студентами из этой страны, побывавшими в БВШН, знакомство с программами DAAD – Германской службы академических обменов, встреча с послом Германии в Азербайджане и многое другое. Обо всем этом я, кстати, написал и в своем сопроводительном письме в университет, что, я думаю, помогло тому, что меня выбрали для учебы в Германии.