В Гамбурге демонстранты забросали полицейских коктейлями Молотова

2017-07-07 16:53 | www.oxu.az | 3

Демонстранты в Гамбурге, где в эти дни проходит саммит «большой двадцатки», забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

«На улице Хольстенштрассе коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады», - сообщается в микроблоге Twitter полиции.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, несанкционированные акции проходят по всему городу.

Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержали.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Радикалы атаковали несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстреляли сигнальной ракетой.

Активисты в свою очередь обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция стражей порядка несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.

Н.О.