SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и Petkim

2017-07-07 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила долю в уставном капитале SOCAR Energy Georgia (ее грузинская "дочка") с 51 до 67,34 процента, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированным Ernst&Young.

Как отмечается в отчете, 16,34 процента акций SOCAR Energy Georgia обошлись материнской компании в 58 миллионов манатов (34 миллиона долларов). В результате контрольный пакет акций Госнефтекомпании в SOCAR Energy Georgia вырос с 51 до 67,34 процента.

При этом в марте 2017 года SOCAR продала 1,32 процента акций турецкого Petkim Petrokimya Holding A.Ş за 42 миллиона манатов (88 миллионов турецких лир), в результате чего контрольная доля SOCAR в Petkim Petrokimya Holding A.Ş уменьшилась c 52,32 до 51 процента.

Напомним, что в состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

Официальный курс на седьмое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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